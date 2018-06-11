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 Актер Джексон Оделл скончался в США на 21 году жизни

Актер Джексон Оделл скончался в США на 21 году жизни
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 Актер Джексон Оделл скончался в США на 21 году жизни

Актер Джексон Оделл скончался в США на 21 году жизни
1:45   11 Июня 2018
Весь мир
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Актер Джексон Оделл скончался в США на 21 году жизни

Актер Джексон Оделл скончался в США на 21 году жизни

The Hollywood Reporter сообщает, что американский актер, музыкант и певец Джексон Оделл скончался в Соединенных Штатах. В июле ему бы исполнился 21 год.

Оделла нашли мертвым 8 июня в жилом здании Лос-Анджелеса. Причину смерти не сообщают, передает THR.

Наиболее известные его роли в сериалах «Голдберги» (2013) и «Американская семейка» (2009). Он был автором саундтрека к кинокартине «Навсегда моя девушка», вышедшей в этом году, а также просто делился своими композициями и каверами песен на видео-хостинге YouTube.

Несколько дней назад стало известно о гибели звезды «Любовь и голуби» Игоря Ляха. Он скончался на 56 году жизни. Причину также не огласили.

Актер Джексон Оделл скончался в США на 21 году жизни

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Автор: Анастасия Аои
#сша #общество #весь мир #актер #джексон оделл #оделл
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