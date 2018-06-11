Свыше 26 миллионов рублей собрал за первые дни проката фильм Серебренникова «Лето»

Кинокартина Кирилла Серебренникова «Лето» собрала за прокат с 7 по 10 июня в РФ и СНГ 26,3 миллиона рублей. Такую информацию сообщает интернет-портал kinobusiness.com.

Оценить фильм желающие могли с 7 июня. В этот первый день он заработал 5,2 миллиона рублей.

История о творческом пути Виктора Цоя и группы «Кино», о том, какие у него были взаимоотношения с женой Натальей и теми, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда в 1981 году.

В России в первый раз показали эту кинокартину на фестивале «Кинотавр». Его президент Александр Роднянский сказал, что Серебренников талантливый режиссер и при этом очень свободный.

Накануне стало известно, что драма «Сердце мира» Натальи Мещаниновой получила гран-при «Кинотавра».