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1:25   11 Июня 2018
Россия
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Свыше 26 миллионов рублей собрал за первые дни проката фильм Серебренникова «Лето»

Свыше 26 миллионов рублей собрал за первые дни проката фильм Серебренникова «Лето»

Кинокартина Кирилла Серебренникова «Лето» собрала за прокат с 7 по 10 июня в РФ и СНГ 26,3 миллиона рублей. Такую информацию сообщает интернет-портал kinobusiness.com.

Оценить фильм желающие могли с 7 июня. В этот первый день он заработал 5,2 миллиона рублей.

История о творческом пути Виктора Цоя и группы «Кино», о том, какие у него были взаимоотношения с женой Натальей и теми, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда в 1981 году.

В России в первый раз показали эту кинокартину на фестивале «Кинотавр». Его президент Александр Роднянский сказал, что Серебренников талантливый режиссер и при этом очень свободный. 

Накануне стало известно, что драма «Сердце мира» Натальи Мещаниновой получила гран-при «Кинотавра».  

Свыше 26 миллионов рублей собрал за первые дни проката фильм Серебренникова «Лето»

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Автор: Анастасия Аои
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