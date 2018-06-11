Мы в соц.сетях:
Свыше 26 миллионов рублей собрал за первые дни проката фильм Серебренникова «Лето»

Свыше 26 миллионов рублей собрал за первые дни проката фильм Серебренникова «Лето»

 Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали

Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали
Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

 Путин примет премьера Армении на следующей неделе

Путин примет премьера Армении на следующей неделе
Центральное телеграфное агентство Кореи перечислило темы саммита с США

Центральное телеграфное агентство Кореи перечислило темы саммита с США

 Актер Джексон Оделл скончался в США на 21 году жизни

Актер Джексон Оделл скончался в США на 21 году жизни
Свыше 26 миллионов рублей собрал за первые дни проката фильм Серебренникова «Лето»

Свыше 26 миллионов рублей собрал за первые дни проката фильм Серебренникова «Лето»

 Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали

Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали
Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

 Путин примет премьера Армении на следующей неделе

Путин примет премьера Армении на следующей неделе
Центральное телеграфное агентство Кореи перечислило темы саммита с США

Центральное телеграфное агентство Кореи перечислило темы саммита с США

 Актер Джексон Оделл скончался в США на 21 году жизни

Актер Джексон Оделл скончался в США на 21 году жизни
1:08   11 Июня 2018
Весь мир
44

МИД РФ предупредил россиян о демонстрациях во Вьетнаме

МИД РФ предупредил россиян о демонстрациях во Вьетнаме

Российское внешнеполитическое ведомство предупредило о беспорядках и демонстрациях во Вьетнаме.

10 июня сообщение распространил Департамент Ситуационно-кризисный центр министерства.

МИД РФ предупредил россиян о демонстрациях во Вьетнаме

Туристам рекомендуют обходить стороной места массовых скоплений людей и советуют планировать маршруты поездок.

 

 

В марте страну посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что РФ и Вьетнам выступают за мирные методы урегулирования любых споров и намерены дальше отстаивать принципы справедливости на международной арене. Коллега Лаврова из Вьетнама Фам Бинь Минь выразил уверенность, что эта встреча положительно скажется на укреплении отношений двух государств. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#россия #мид #политика #туризм #общество #весь мир #вьетнам #демонстрации
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт Россия
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт
Юристы сомневаются, что контент можно признать пиратским без суда.
21:31   9 Июня 2018
282
Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили Россия

Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили

17:31   9 Июня 2018
181
«Яндекс» отказался от роли виртуального суда Россия

«Яндекс» отказался от роли виртуального суда

17:19   9 Июня 2018
148
Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами Россия

Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами

13:41   9 Июня 2018
162
Самое читаемое
Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

 СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

 Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

 Порошенко поблагодарил лидеров G7 за поддержку Украины

Порошенко поблагодарил лидеров G7 за поддержку Украины