МИД РФ предупредил россиян о демонстрациях во Вьетнаме

Российское внешнеполитическое ведомство предупредило о беспорядках и демонстрациях во Вьетнаме.

10 июня сообщение распространил Департамент Ситуационно-кризисный центр министерства.

Туристам рекомендуют обходить стороной места массовых скоплений людей и советуют планировать маршруты поездок.

#Вьетнам - В Хошимине и провинциях Биньтхуан,Кханьхоа,Киензянг,на о.Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет. Рекомендуется избегать мест массовых скоплений людей и планировать маршруты поездок. pic.twitter.com/ISnzoYPxKu — МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) 10 июня 2018 г.

В марте страну посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что РФ и Вьетнам выступают за мирные методы урегулирования любых споров и намерены дальше отстаивать принципы справедливости на международной арене. Коллега Лаврова из Вьетнама Фам Бинь Минь выразил уверенность, что эта встреча положительно скажется на укреплении отношений двух государств.