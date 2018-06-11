Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали

Пресс-служба администрации Пензы сообщила, что медспециалисты прооперировали работника из газовой службы АО «Метан», который пострадал 10 июня из-за взрыва газа в жилом пензинском строении из четырех этажей на улице Крупской.

Накануне сотрудники МЧС сообщали, что инцидент произошел в восьмом часу вечера по московскому времени. Взрыв прогремел на третьем этаже. Из-за него в стене образовалась трещина. Эвакуировали 23 человека (всего в строении 32 квартиры, зарегистрированы 57 человек). Работника газовой службы доставили в больницу, так как он получил травмы. На данный момент, после операции, его состояние стабильное. Жильцы дома не пострадали.

Также накануне устранили открытое горение в жилом здании на улице Союза Печатников в Санкт-Петербурге. Там эвакуировали 70 человек. Жертв или пострадавших нет.