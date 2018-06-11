Мы в соц.сетях:
Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали

Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали

 Открытое горение ликвидировали в жилом доме Петербурга

Открытое горение ликвидировали в жилом доме Петербурга
Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

 Путин примет премьера Армении на следующей неделе

Путин примет премьера Армении на следующей неделе
РФ может присоединиться к G7, если появится прогресс в реализации минских договоренностей — Меркель

РФ может присоединиться к G7, если появится прогресс в реализации минских договоренностей — Меркель

 Меркель может приехать в Россию на ЧМ-2018

Меркель может приехать в Россию на ЧМ-2018
Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали

Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали

 Открытое горение ликвидировали в жилом доме Петербурга

Открытое горение ликвидировали в жилом доме Петербурга
Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

 Путин примет премьера Армении на следующей неделе

Путин примет премьера Армении на следующей неделе
РФ может присоединиться к G7, если появится прогресс в реализации минских договоренностей — Меркель

РФ может присоединиться к G7, если появится прогресс в реализации минских договоренностей — Меркель

 Меркель может приехать в Россию на ЧМ-2018

Меркель может приехать в Россию на ЧМ-2018
0:29   11 Июня 2018
Россия
46

Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали

Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали

Пресс-служба администрации Пензы сообщила, что медспециалисты прооперировали работника из газовой службы АО «Метан», который пострадал 10 июня из-за взрыва газа в жилом пензинском строении из четырех этажей на улице Крупской.

Накануне сотрудники МЧС сообщали, что инцидент произошел в восьмом часу вечера по московскому времени. Взрыв прогремел на третьем этаже. Из-за него в стене образовалась трещина. Эвакуировали 23 человека (всего в строении 32 квартиры, зарегистрированы 57 человек). Работника газовой службы доставили в больницу, так как он получил травмы. На данный момент, после операции, его состояние стабильное. Жильцы дома не пострадали. 

Также накануне устранили открытое горение в жилом здании на улице Союза Печатников в Санкт-Петербурге. Там эвакуировали 70 человек. Жертв или пострадавших нет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#россия #пожар #происшествия #взрыв #газ #операция #общество #жилой дом #пенза #газовая служба
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт Россия
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт
Юристы сомневаются, что контент можно признать пиратским без суда.
21:31   9 Июня 2018
280
Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили Россия

Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили

17:31   9 Июня 2018
181
«Яндекс» отказался от роли виртуального суда Россия

«Яндекс» отказался от роли виртуального суда

17:19   9 Июня 2018
146
Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами Россия

Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами

13:41   9 Июня 2018
162
Самое читаемое
Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

 СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

 Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

 «Большая семерка» призвала РФ к прекращению «дестабилизирующего поведения»

«Большая семерка» призвала РФ к прекращению «дестабилизирующего поведения»