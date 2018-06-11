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0:51   11 Июня 2018
Весь мир
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Вице-премьер Италии распорядился закрыть порты для судна с мигрантами

Вице-премьер Италии распорядился закрыть порты для судна с мигрантами

Итальянский вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини распорядился закрыть порты для Aquarius, судна направлявшегося к берегам Сицилии с 629 мигрантами, которых спасли в Средиземном море. Корабль принадлежит неправительственной организации Sos Mediterranee

Накануне Сальвини предложил Мальте принять судно, однако та отказала давать ему причал. Ранее мальтийское правительство отказалось принять и другое судно, перевозившее 126 спасенных мигрантов. В то время были тяжелые погодные условия. Кораблю предложили помощь в море без захода в порт. Это привело к тому, что вице-премьер, а также министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли вновь призвали Мальту помочь, потому что Италия не может одна справляться с нелегальной миграцией.

В свою очередь в Соединенных Штатах еще в апреле на границу с Мексикой направили подразделения Национальной гвардии, но это не сократило количество попыток незаконно пробраться на американскую территорию. В каждый из весенних месяцев задерживали свыше 50 тысяч нелегалов.

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Автор: Анастасия Аои
#италия #мигранты #политика #общество #весь мир #мальта #сальвини #aquarius
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