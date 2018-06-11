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0:12   11 Июня 2018
Весь мир
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РФ может присоединиться к G7, если появится прогресс в реализации минских договоренностей — Меркель

РФ может присоединиться к G7, если появится прогресс в реализации минских договоренностей — Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель в эфире ARD заявила, что в российской стороне нуждаются для решения кризисов, но чтобы присоединить ее к G7 нужен прогресс в осуществлении минских договоренностей.

Она отметила, что не знает, что руководило американским лидером Дональдом Трампом, когда тот предложил вернуть РФ в объединение. Канцлер также надеется, что Италия оставит антироссийские санкции.

Перед вылетом в Канаду Трамп заявил журналистам, что считает правильным вернуть Россию в объединение из которого ее исключили четыре года назад из-за событий на Украине и кризиса в отношениях с Западом.

Меркель также заявила, что не исключает поездку в РФ на Чемпионат мира по футболу, так как это не нарушает ее принципы. Есть возможность, что она также проведет там переговоры. Однако при принятии решения канцлер будет учитывать свои прочие обязательства.

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Автор: Анастасия Аои
#россия #сша #украина #меркель #германия #политика #трамп #весь мир #минские договоренности #g7
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