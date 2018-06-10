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 Меркель может приехать в Россию на ЧМ-2018

Меркель может приехать в Россию на ЧМ-2018
23:49   10 Июня 2018
Весь мир
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Меркель может приехать в Россию на ЧМ-2018

Меркель может приехать в Россию на ЧМ-2018

В эфире АRD канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не исключает поездку в Российскую Федерацию на Чемпионат мира по футболу. Помимо этого, есть возможность, что она проведет там переговоры политической направленности.

Канцлер подчеркнула, что это не нарушает ее принципы и может оказаться полезным. При принятии решения на этот счет она будет учитывать свои прочие обязательства.

В свою очередь французский президент Эммануэль Макрон заявил, что посетит Россию и поддержит команду, в случае если она преодолеет ¼ финала.

Меркель может приехать в Россию на ЧМ-2018

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев уже определился по этому поводу. Он решил, что приедет на открытие мирового соревнования по футболу.

Меркель может приехать в Россию на ЧМ-2018

Церемония открытия Чемпионата мира состоится 14 июня. Соревнования завершатся 15 июля. 

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Автор: Анастасия Аои
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