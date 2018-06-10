Открытое горение ликвидировали в жилом доме Петербурга

Главное управление МЧС сообщило, что специалисты устранили открытое горение в жилом здании на улице Союза Печатников в Петербурге.

В восьмом часу вечера поступило сообщение о появившемся возгорании. Оно произошло в квартире на шестом этаже на площади 15 квадратных метров и на кровле на площади 40 квадратных метров. Сообщали, что эвакуировали 70 человек. Обошлось без жертв и пострадавших. В десять вечера открытое горение устранили.

В этот же день в Пензе произошел взрыв газа в жилом строении из четырех этажей. Уточнили, что он случился при осуществлении ремонтных работ газовой службой. Пострадал газовик. На месте происшествия работают специалисты.