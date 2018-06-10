Цена дизельного топлива за литр превысила 100 рублей в Сербии

Один литр дизельного топлива в Сербии в минувшие выходные стоил 163,9 сербских динар. Это 102 рубля 43 копейки по действующему обменному курсу Национального банка республики.

С начала 2018 года стоимость горючего в среднем увеличилась на девять динар (5,6 рубля) за литр и на 11 динар (6,8 рубля) за литр дизельного топлива.

Повышенные цены стали причиной акций протестов в некоторых сербских городах. 8 июня местные жители требовали снижения акцизов на бензин и дизельное топливо. Из-за протестующих затруднилось или вовсе заблокировалось движение пассажирского автотранспорта. На выходных организаторы сделали попытку повторить акцию и расширить ее на Боснию, а также Герцеговину, но протест значительной поддержки не получил.

Сербский лидер Александар Вучич объяснил, что правительству сложно заниматься регулировкой ценообразования в области горючего, потому что бывшие прозападные руководители республики, организующие сейчас протесты, продали госкомпанию NiS (Нефтяная индустрия Сербии). Он еще попросил обратить внимание на то, что множество товаров и услуг в стране намного дешевле, чем в Европе.

По словам экспертов, в подорожании горючего виновато укрепление доллара. С подобными проблемами столкнулись и другие государства Балканского региона.

Накануне бразильский президент Мишел Темер прекратил протесты в стране, снизив цены на дизельное топливо (теперь их станут пересматривать ежемесячно в Бразилии) и отменив ряд налогов.