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23:19   10 Июня 2018
Весь мир
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Цена дизельного топлива за литр превысила 100 рублей в Сербии

Цена дизельного топлива за литр превысила 100 рублей в Сербии

Один литр дизельного топлива в Сербии в минувшие выходные стоил 163,9 сербских динар. Это 102 рубля 43 копейки по действующему обменному курсу Национального банка республики.

С начала 2018 года стоимость горючего в среднем увеличилась на девять динар (5,6 рубля) за литр и на 11 динар (6,8 рубля) за литр дизельного топлива. 

Повышенные цены стали причиной акций протестов в некоторых сербских городах. 8 июня местные жители требовали снижения акцизов на бензин и дизельное топливо. Из-за протестующих затруднилось или вовсе заблокировалось движение пассажирского автотранспорта. На выходных организаторы сделали попытку повторить акцию и расширить ее на Боснию, а также Герцеговину, но протест значительной поддержки не получил.

Сербский лидер Александар Вучич объяснил, что правительству сложно заниматься регулировкой ценообразования в области горючего, потому что бывшие прозападные руководители республики, организующие сейчас протесты, продали госкомпанию NiS (Нефтяная индустрия Сербии). Он еще попросил обратить внимание на то, что множество товаров и услуг в стране намного дешевле, чем в Европе.

По словам экспертов, в подорожании горючего виновато укрепление доллара. С подобными проблемами столкнулись и другие государства Балканского региона.

Накануне бразильский президент Мишел Темер прекратил протесты в стране, снизив цены на дизельное топливо (теперь их станут пересматривать ежемесячно в Бразилии) и отменив ряд налогов. 

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Автор: Анастасия Аои
#экономика #сербия #протест #бразилия #общество #темер #вучич #дизельное топливо
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