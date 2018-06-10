Взрыв в четырехэтажном доме Пензы произошел при проведении ремонтных работ

Руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Анна Шупилова сообщила, что взрыв газа в жилом пензинском здании на улице Крупской случился при осуществлении ремонтных работ газовой службой. Она уточнила, что пострадавшим стал газовик.

Инцидент произошел в восьмом часу вечера по московскому времени. Взрыв прогремел на третьем этаже. Жильцы дома не пострадали. Такую информацию передает РИА «Новости».

На месте происшествия работают и.о. прокурора Октябрьского района города и его заместитель. Помимо этого задействованы сотрудники экстренных служб и местные правоохранители.

Накануне взрыв произошел в ночном клубе на Украине. Пострадали девять человек. Сообщают, что виновника случившегося задержали.