Китай может поучаствовать в проекте «Арктик СПГ-2»

Глава российского ведомства по энергетике Александр Новак на Первом канале сообщил, что Китай и РФ обсуждают возможность участия китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC в проекте возведения завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2».

Вхождение партнеров из Китая в проект может пройти по аналогии с «Ямал СПГ». Как известно, там 50,1 процента у «Новатэка», по 20 процентов у Total (Франция) и CNPC (Китай), 9,9 процента у Фонда Шелкового пути. Это первый завод «Новатэка». «Арктик СПГ-2» является вторым его заводом по производству СПГ. Запуск утвердили на базе Гыданских месторождений. По плану он должен осуществится в 2023 году.

Накануне российский лидер Владимир Путин восхитился проектом «Ямал СПГ». Он сказал, что построили целый город, несмотря на то, что вначале в РФ многие сомневались в его реализуемости. Президент России сообщил, что проект осуществлен совместно с китайскими партнерами и компанией Total.