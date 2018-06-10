Мы в соц.сетях:
Открытое горение ликвидировали в жилом доме Петербурга

Открытое горение ликвидировали в жилом доме Петербурга

 Взрыв в четырехэтажном доме Пензы произошел при проведении ремонтных работ

Взрыв в четырехэтажном доме Пензы произошел при проведении ремонтных работ
Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

 Путин примет премьера Армении на следующей неделе

Путин примет премьера Армении на следующей неделе
Цена дизельного топлива за литр превысила 100 рублей в Сербии

Цена дизельного топлива за литр превысила 100 рублей в Сербии

 Китай может поучаствовать в проекте «Арктик СПГ-2»

Китай может поучаствовать в проекте «Арктик СПГ-2»
Открытое горение ликвидировали в жилом доме Петербурга

Открытое горение ликвидировали в жилом доме Петербурга

 Взрыв в четырехэтажном доме Пензы произошел при проведении ремонтных работ

Взрыв в четырехэтажном доме Пензы произошел при проведении ремонтных работ
Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

 Путин примет премьера Армении на следующей неделе

Путин примет премьера Армении на следующей неделе
Цена дизельного топлива за литр превысила 100 рублей в Сербии

Цена дизельного топлива за литр превысила 100 рублей в Сербии

 Китай может поучаствовать в проекте «Арктик СПГ-2»

Китай может поучаствовать в проекте «Арктик СПГ-2»
22:27   10 Июня 2018
Весь мир
56

Китай может поучаствовать в проекте «Арктик СПГ-2»

Китай может поучаствовать в проекте «Арктик СПГ-2»

Глава российского ведомства по энергетике Александр Новак на Первом канале сообщил, что Китай и РФ обсуждают возможность участия китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC в проекте возведения завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2». 

Вхождение партнеров из Китая в проект может пройти по аналогии с «Ямал СПГ». Как известно, там 50,1 процента у «Новатэка», по 20 процентов у Total (Франция) и CNPC (Китай), 9,9 процента у Фонда Шелкового пути. Это первый завод «Новатэка». «Арктик СПГ-2» является вторым его заводом по производству СПГ. Запуск утвердили на базе Гыданских месторождений. По плану он должен осуществится в 2023 году. 

Накануне российский лидер Владимир Путин восхитился проектом «Ямал СПГ». Он сказал, что построили целый город, несмотря на то, что вначале в РФ многие сомневались в его реализуемости. Президент России сообщил, что проект осуществлен совместно с китайскими партнерами и компанией Total. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#россия #экономика #новак #китай #газ #минэнерго #ямал спг #новатэк #арктик спг-2
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт Россия
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт
Юристы сомневаются, что контент можно признать пиратским без суда.
21:31   9 Июня 2018
278
Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили Россия

Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили

17:31   9 Июня 2018
180
«Яндекс» отказался от роли виртуального суда Россия

«Яндекс» отказался от роли виртуального суда

17:19   9 Июня 2018
146
Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами Россия

Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами

13:41   9 Июня 2018
159
Самое читаемое
Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

 СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

 «Большая семерка» призвала РФ к прекращению «дестабилизирующего поведения»

«Большая семерка» призвала РФ к прекращению «дестабилизирующего поведения»

 Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии