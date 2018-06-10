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22:01   10 Июня 2018
Весь мир
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Канада, ЕС, Мексика и Япония готовят ответ на «алюминиевые пошлины» США

Канада, ЕС, Мексика и Япония готовят ответ на «алюминиевые пошлины» США

Канада уверена в единстве с европейскими партнерами, а также Японией и Мексикой по поводу пошлин США на алюминий и сталь. Они «находятся в тесной координации» по ответным мерам. Об этом заявила глава канадского МИД Христя Фриланд.

Канадский дипломат в беседе с журналистами напомнила, что страна направила жалобу во Всемирную торговую организацию. Прямую трансляцию брифинга вел телеканал CBC.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает коммюнике саммита G7 в Канаде. На своей странице в Twitter он пояснил, что это решение было из-за ряда высказываний главы правительства КанадыДжастина Трюдо о том, что пошлины США «своего рода оскорбительны», и он не готов «дать сесть себе на шею».

Канада, ЕС, Мексика и Япония готовят ответ на «алюминиевые пошлины» США

Пресс-секретарь канадского премьера Кэмерон Ахмад после отъезда Трампа (американский лидер отправился в Сингапур, для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном) заявил, что премьер Канады отрицает, что назвал введенные США пошлины на импорт алюминия и стали «оскорбительными».

Саммит «семерки» проходил 8-9 июня в Канаде, провинция Кевбек. О том, что коммюнике согласовано всеми участниками, сообщил Трюдо. Вскоре документ был опубликован. Перед саммитом Трамп ввел пошлины на ввоз алюминия и стали из стран ЕС и Канады, что вызвало критику в его адрес.

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Автор: Вячеслав Каширин
#ес #политика #трамп #канада #мексика #весь мир #пошлины #трюдо #g7
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