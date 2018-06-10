Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

Зампремьера Белоруссии Михаил Русый в интервью для ОНТ заявил, что в Минске надеются на достижение компромисса в решении проблем по поставкам сельскохозяйственной продукции в Россию с приходом нового руководства аграрной отрасли РФ.

Он выразил мнение, что с нынешней командой выстроят нормальные отношения, позволяющие убрать имеющиеся барьеры. По его словам, аграрным отраслям двух государств следует работать в сообща. Так, например, от переработки на российской территории белорусского молочного сырья выиграют обе стороны.

С 6 июня действуют ограничения на поставки в РФ из Белоруссии молока и ряда продукции из него. Мера, как уточнили, носит временный характер. Так накануне стало известно, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России отменяет их для трех белорусских предприятий с понедельника, 11 июня.

Также Пресс-секретарь российского ведомства Юлия Мелано сообщала, что Россельхознадзор и Минсельхозпрод Белоруссии подписали так называемую дорожную карту для снятия барьеров на поставки на этот год.