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21:47   10 Июня 2018
Весь мир
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Американская администрация не информирует демократов о подготовке к саммиту США-КНДР

Американская администрация не информирует демократов о подготовке к саммиту США-КНДР

Член верхней палаты Конгресса Эдвард Марки, являющийся демократом от штата Массачусетс, в интервью для CBS сообщил, что администрация США не информирует демократов о ходе подготовки к саммиту Америка-КНДР.

Он рассказал, что их вообще не включили в процесс подготовки. По его словам, демократы не знают даже то, каким будет подход американского лидера Дональда Трампа на этих переговорах, которые многие называют историческими. Марки заявил, что было бы намного лучше, если бы их тоже подключили. Он выступает за то, чтобы Трамп направил в Конгресс на ратификацию соглашение, которое возможно достигнут в результате переговоров.

Кроме того, демократ уверен, что между двумя государствами «пропасть» в понимании термина «денуклеаризация». Он отметил, что в Соединенных Штатах хотели бы обнародование перечня объектов, созданных в рамках северокорейской ракетно-ядерной программы.

Член конгресса также считает, что нужен способ, позволяющий удостовериться в бесповоротной денуклеаризации.

12 июня в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса встретятся лидеры Северной Кореи и Соединенных Штатов. 

Ранее сообщили, что дипломатический представитель Соединенных Штатов Америки на Филиппинах Сун Ким возглавит делегацию для встречи с представителями КНДР, которая состоится за день до важного события, 11 июня.

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Автор: Анастасия Аои
#сша #кндр #политика #трамп #саммит #ким чен ын #весь мир #демократы #администрация #сингапур
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