Анна Слю и Степан Девонин признаны лучшими актерами «Кинотавра»

Анна Слю и Степан Девонин стали лучшими актерами российского кинофестиваля «Кинотавр», церемония закрытия которого проходит в воскресение в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

Слю был присужден приз за главную женскую роль в «Подбросах» Ивана Твердовского. Статуэтку вручил Игорь Верник.

«Это первый в моей жизни приз. И я впервые стою на этой сцене», — призналась актриса.

Девонин сыграл главную роль в фильме Натальи Мещаниновой «Сердце мира». Лента получила гран-при фестиваля. Девонин признался, что «во снах всегда мечтал», как когда-нибудь «получит приз за лучшую мужскую роль».

В Twitter назван полный список победителей фестиваля.

В основной конкурс полнометражных ленто вошли фильмы: «Два билета домой» Дмитрия Месхиева, «Ван Гоги» Сергея Ливнева» ,«Дядя Саша» Александра Гордона, «Война Анны» Алексея Федорченко, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Подбросы» Ивана И. Твердовского, «Временные трудности» Михаила Расходникова, «Мира» Дениса Шабаева, «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл» Анны Матинсон, «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала, «Русский бес» Григория Константинопольского, «Сердце мира» Натальи Мещаниновой. Главой жюри основного конкурса выступил режиссер Алексей Попогребский. Также жюри представляли: кинокритик Стас Тыркин, актриса Оксана Акиньшина, композитор Игорь Вдовин, продюсер Евгений Гиндилис, оператор Леван Капанадзе и актер Игорь Верник. «Кинотавр» — крупнейший российский кинофестиваль. Проходит в Сочи с 1991 года. В этом году фестиваль стартовал 2 июня и закончится сегодня — 10 июня.