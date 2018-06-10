Драма «Сердце мира» получила гран-при «Кинотавра»

Кинокартина Натальи Мещаниновой «Сердце мира» получила гран-при фестиваля «Кинотавр». Церемония закрытия мероприятия проходит 10 июня в Зимнем театре в Сочи.

Она поблагодарила жюри за их столь высокую оценку фильма, но сказала, что не знает, почему решили именно так. Ее слова передает РИА «Новости».

Помимо этого, кинокартина получила приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков.

Главную роль в фильме исполнил Степан Девонин. Он получил приз за лучшую мужскую роль и признался, что даже раньше только мечтал о таком.

Фестиваль проходил в Сочи со 2 по 10 июня. На нем впервые в России показали фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето», который все жители страны могут посмотреть уже с 7 июня.

Перед открытием мероприятия приветствие его гостями и участникам передали премьер РФ Дмитрий Медведев и российский лидер Владимир Путин.

По словам премьера, фестиваль дает уникальную возможностью увидеть картину российского кино целиком и открывает двери молодым авторам.