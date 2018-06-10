Центральный военный полигон в Эстонии снова горит

На центральном полигоне близ села Пала волости Куусалу в Эстонии возник пожар. Это второе опасное возгорание за текущий месяц.

Издание Postimees, ссылаясь на пресс-секретаря Спасательного департамента республики, сообщило, что пожар распространился на площади 3,5 гектара.

«Горят пни и груды веток. На месте работают тринадцать пожарных машин».

По словам источника издания, спасатели заверили, что распространение огня на большую площадь не допустят.

1 июня спасательный департамент Эстонии заявил, что силами его расчетов был ликвидировал пожар на том же полигоне. Отмечалось, что пожар продолжался целую неделю. Тогда сообщалось о площади горения в 164 гектара.

20 мая начальник штаба Военно-воздушных сил Эстонии полковник Рийво Валге сообщил об ожидаемом прибытии шведских истребителей JAS 39 Gripe и «сотне военных» из этой страны для совместных учений, в которых также должны были принять военные Финляндии, Франции и Испании.