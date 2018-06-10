Пьяного актера из «Настоящего детектива» арестовали в Калифорнии
Американский актер Винс Вон управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили полицейские.
В воскресенье, 10 июня, Вона остановили на контрольно-пропускном пункте. В машине сидел пассажир. Полицейские отвезли актера в участок. Представители Винс Вона не прокомментировали случившееся. Правоохранители отметили, что «знаменитости чувствуют себя непобедимыми».
Американский актер сыграл одну из главных ролей во втором сезоне сериала «Настоящий детектив». Также Винс Вон снимался в фильме «Тусовщики», «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир» и «Клетка».
Vince Vaughn Arrested on DUI Charges pic.twitter.com/KSHLr512QE— TheCriticalReviews (@CritiReview) June 10, 2018