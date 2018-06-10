Глава МИД Италии обсудил с генсеком НАТО подготовку к саммиту и отношения с РФ

Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщила пресс-служба итальянского дипведомства. Он отметил важность диалога военных в свете «политики двойного пути», утвержденной на саммите стран-членов НАТО в 2016 году.

В ходе той же встречи Моаверо-Миланези и Столтенберг обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО в июле. Они подчеркнули важность «усиления фронта безопасности на южных рубежах Европы». Итальянский дипломат заявил, что Рим рассчитывает, что на предстоящей встрече на высшем уровне будет подписан совместный политический документ НАТО-ЕС, где отразится тема угроз безопасности и совместных ответов на них. Глава МИД Италии пригласил Столтенберга принять участие в ежегодной римской конференции «Средиземноморские диалоги» 22-24 ноября.

В итальянском турне Столтенберг также планирует провести переговоры с премьер-министром Джузеппе Конте и главой Минобороны Италии Элизабеттой Трентой. Обе встречи планируются на понедельник.