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20:29   10 Июня 2018
Весь мир
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Глава МИД Италии обсудил с генсеком НАТО подготовку к саммиту и отношения с РФ

Глава МИД Италии обсудил с генсеком НАТО подготовку к саммиту и отношения с РФ

Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщила пресс-служба итальянского дипведомства. Он отметил важность диалога военных в свете «политики двойного пути», утвержденной на саммите стран-членов НАТО в 2016 году.

В ходе той же встречи Моаверо-Миланези и Столтенберг обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО в июле. Они подчеркнули важность «усиления фронта безопасности на южных рубежах Европы». Итальянский дипломат заявил, что Рим рассчитывает, что на предстоящей встрече на высшем уровне будет подписан совместный политический документ НАТО-ЕС, где отразится тема угроз безопасности и совместных ответов на них. Глава МИД Италии пригласил Столтенберга принять участие в ежегодной римской конференции «Средиземноморские диалоги» 22-24 ноября.

Глава МИД Италии обсудил с генсеком НАТО подготовку к саммиту и отношения с РФ

В итальянском турне Столтенберг также планирует провести переговоры с премьер-министром Джузеппе Конте и главой Минобороны Италии Элизабеттой Трентой. Обе встречи планируются на понедельник.

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Автор: Вячеслав Каширин
#нато #политика #столтенберг #весь мир #моаверо-миланези
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