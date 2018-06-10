Главкомы ВМФ РФ и ВМС Турции обсудили партнерство в Черном и Средиземном морях

Командующий военно-морскими силами Турции Аднан Озбал посетил корвет «Сообразительный» ВМФ РФ и военно-морскую академию в Санкт-Петербурге.

Главнокомандующий военно-морским флотом РФ Владимир Королев обсудил с турецким коллегой сотрудничество Москвы и Анкары в акватории Черного и Средиземного морей. По информации Минобороны РФ по ВМФ, адмиралы встретились в рамках визита в северную столицу военной делегации из Турции.

«Обсудили взаимодействия флотов двух государств в акватории Черного и Средиземного морей», — уточнил начальник пресс-службы ВМФ РФ.

По словам Дыгало, турецкой делегации показали крейсер Балтийского флота «Аврора», «Военно-морскую академию имени адмирала Кузнецова» и корвет «Сообразительный» ВМФ РФ.