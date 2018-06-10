Мы в соц.сетях:
Анна Слю и Степан Девонин признаны лучшими актерами «Кинотавра»

Анна Слю и Степан Девонин признаны лучшими актерами «Кинотавра»

 Драма «Сердце мира» получила гран-при «Кинотавра»

Драма «Сердце мира» получила гран-при «Кинотавра»
Путин примет премьера Армении на следующей неделе

Путин примет премьера Армении на следующей неделе

 Украина не назначила послов в России и еще 15 странах

Украина не назначила послов в России и еще 15 странах

Пьяного актера из «Настоящего детектива» арестовали в Калифорнии

Пьяного актера из «Настоящего детектива» арестовали в Калифорнии

 Центральный военный полигон в Эстонии снова горит

Центральный военный полигон в Эстонии снова горит
Анна Слю и Степан Девонин признаны лучшими актерами «Кинотавра»

Анна Слю и Степан Девонин признаны лучшими актерами «Кинотавра»

 Драма «Сердце мира» получила гран-при «Кинотавра»

Драма «Сердце мира» получила гран-при «Кинотавра»
Путин примет премьера Армении на следующей неделе

Путин примет премьера Армении на следующей неделе

 Украина не назначила послов в России и еще 15 странах

Украина не назначила послов в России и еще 15 странах

Пьяного актера из «Настоящего детектива» арестовали в Калифорнии

Пьяного актера из «Настоящего детектива» арестовали в Калифорнии

 Центральный военный полигон в Эстонии снова горит

Центральный военный полигон в Эстонии снова горит
20:12   10 Июня 2018
Россия
39

Главкомы ВМФ РФ и ВМС Турции обсудили партнерство в Черном и Средиземном морях

Главкомы ВМФ РФ и ВМС Турции обсудили партнерство в Черном и Средиземном морях

Командующий военно-морскими силами Турции Аднан Озбал посетил корвет «Сообразительный» ВМФ РФ и военно-морскую академию в Санкт-Петербурге.

Главкомы ВМФ РФ и ВМС Турции обсудили партнерство в Черном и Средиземном морях

Главнокомандующий военно-морским флотом РФ Владимир Королев обсудил с турецким коллегой сотрудничество Москвы и Анкары в акватории Черного и Средиземного морей. По информации Минобороны РФ по ВМФ, адмиралы встретились в рамках визита в северную столицу военной делегации из Турции.

«Обсудили взаимодействия флотов двух государств в акватории Черного и Средиземного морей», — уточнил начальник пресс-службы ВМФ РФ.

Главкомы ВМФ РФ и ВМС Турции обсудили партнерство в Черном и Средиземном морях

По словам Дыгало, турецкой делегации показали крейсер Балтийского флота «Аврора», «Военно-морскую академию имени адмирала Кузнецова» и корвет «Сообразительный» ВМФ РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #турция #общество #вмф рф #владимир королев #аднан озбал #вмс турции
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт Россия
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт
Юристы сомневаются, что контент можно признать пиратским без суда.
21:31   9 Июня 2018
274
Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили Россия

Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили

17:31   9 Июня 2018
179
«Яндекс» отказался от роли виртуального суда Россия

«Яндекс» отказался от роли виртуального суда

17:19   9 Июня 2018
147
Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами Россия

Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами

13:41   9 Июня 2018
157
Самое читаемое
Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

 СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

 «Большая семерка» призвала РФ к прекращению «дестабилизирующего поведения»

«Большая семерка» призвала РФ к прекращению «дестабилизирующего поведения»

 Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии