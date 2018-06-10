Путин примет премьера Армении на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится с главой правительства Армении Николом Пашиняном, который намерен посетить Чемпионат мира по футболу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На вопрос, планируется ли личная встреча лидеров России и Армении, представитель Кремля ответил:

«Да. Ждем на футбол».

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян намерен нанести визит в РФ. Пресс-служба не озвучила программу визита армянского лидера. Это будет его первый визит в Москву в качестве главы правительства Армении. Ранее в том же качестве он посещал Сочи.