Украина не назначила послов в России и еще 15 странах

Министерстве иностранных дел Украины оперативно заполняет вакансии глав дипломатических представительств.

Киеву требуются послы в РФ, Алжир, Армению, Грецию, Данию, Эстонию, Эфиопию, Ирландию, Киргизию, Кубу, Латвию, Перу, ЮАР, Хорватию, Черногорию и Швейцарию. В МИД Украины отметили, чтобы назначить руководителя зарубежного дипломатического учреждения необходимо — подобрать кандидатуру, согласовать кандидата с президентом, дождаться агремана принимающей стороны и подготовить указ.

Украинский лидер Петр Порошенко в мае 2018 года назначил дипломата Ивана Кулебу послом в Казахстане. В ведомстве добавили, что ждут предварительное согласие нескольких стран на принятие украинских кандидатов в качестве глав диппредставительств.