Порошенко попросил Красный Крест помочь защитить права украинцев в РФ
Международный комитет Красного Креста координирует вопрос освобождения украинских политзаключенных и заложников, отметил президент Петр Порошенко.
Украинский лидер попросил наследную принцессу Софию, которая возглавляет Красный Крест Лихтенштейна, поднять в Женеве вопрос об активизации деятельности гуманитарной организации, чтобы защитить права украинцев, заключенных в России.
По словам Порошенко, представители Красного Креста смогут прийти к заключенным украинцам и передать гуманитарную помощь. Президент Украины поручил уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой активно сотрудничать с организацией, чтобы лично посетить «наших героев в российских тюрьмах».
Міжнародний Комітет Червоного Хреста відіграє важливу роль у координації питання звільнення українських політв’язнів та заручників.https://t.co/2joKGwZa5C— Петро Порошенко (@poroshenko) June 10, 2018