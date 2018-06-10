Порошенко попросил Красный Крест помочь защитить права украинцев в РФ

Международный комитет Красного Креста координирует вопрос освобождения украинских политзаключенных и заложников, отметил президент Петр Порошенко.

Украинский лидер попросил наследную принцессу Софию, которая возглавляет Красный Крест Лихтенштейна, поднять в Женеве вопрос об активизации деятельности гуманитарной организации, чтобы защитить права украинцев, заключенных в России.

По словам Порошенко, представители Красного Креста смогут прийти к заключенным украинцам и передать гуманитарную помощь. Президент Украины поручил уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой активно сотрудничать с организацией, чтобы лично посетить «наших героев в российских тюрьмах».