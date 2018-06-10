Непростая задача: Макрон приедет на ЧМ-2018, если сборная Франции пройдет  четвертьфинал

Французский лидер Эммануэль Макрон в начале недели посетил тренировочную базу национальной сборной в Клерфонтене близ Парижа, где провел неформальную встречу со спортсменами.

После общения со сборниками он заявил спортивной программе «Телефут», что верит в их успех. Также он пообещал, что посетит Россию и поддержит команду, если она преодолеет ¼ финала.

«Я сказал им три простые вещи. Первое – единство. Второе – усилия. И третье - доверие. И я доверяю им, за ними стоит наша страна», - заявил Макрон в эфире программы.

Также он отметил, что уважает главного наставника команды Дидье Дешама. По словам Макрона, он очень уважает карьеру тренера, который был отличным игроком, а теперь является таким же тренером.