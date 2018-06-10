Доверять невозможно: в бундестаге назвали катастрофой поведение Трампа на саммите G7

Проводить разумную и достойную политику так, как это делает президент США Дональд Трамп, невозможно. Об этом заявила изданию Frankfurter Rundschau глава социал-демократической партии Андреа Налес.

«Дональд Трамп устроил катастрофу на саммите G7. И попрощался с помощью Twitter с международной ответственностью», — приводит ее слова редакция.

Налес отметила, что так, как Трамп «проводить разумную и достойную доверия политику невозможно». При этом политик подчеркнула, что в сложившихся условиях Евросоюз должен совместно с Канадой и Японией побеспокоиться о том, чтобы сотрудничество в вопросах примирения, разоружения, экологии и торговли «не вышло из-под контроля».

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита «семерки» заявил, что в свете заявленных США торговых пошлин «Белому дому нельзя доверять и нужно постоять за себя». В ответ советник Белого дома по экономике назвал его позицию «ударом в спину США».