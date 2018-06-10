Глава Казахстана посетит открытие Чемпионата мира по футболу в РФ 

Нурсултан Назарбаев заявил, что приедет на открытие мирового соревнования по футболу в Россию. Об этом президент Казахстана сообщил на брифинге по итогам визита в Китай.

По данным агентства «Казинформ», лидер считает необходимым поддержать главу России в этой ситуации. Также Назарбаев положительно оценил действия КНР: лидер Китая наградил Путина орденом дружбы.

Торжественное открытие Чемпионата мира состоится 14 июня, соревнования завершатся 15 июля. Сборные всего мира проведут серию встреч на 12 стадионах в 11 городах России.

Напомним, российский лидер стал первым иностранным политиком, удостоенным награды Китая.

Владимир Путин награжден орденом Дружбы КНР. Президент России стал первым иностранным лидером, удостоенным этой награды Китая https://t.co/1n6QXHuKin pic.twitter.com/PY4Uuyw3zL — Президент России (@KremlinRussia) 8 июня 2018 г.