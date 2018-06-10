Складе с бюллетенями с прошедших выборов горит в Ираке

Иракский парламент проголосовал за пересчет бюллетеней вручную после выявленных нарушений. Высшая независимая избирательная комиссия Ирака заявила, что пожалуется на решение парламента о пересчете голосов.

Бюллетени с прошедших парламентских выборов хранились на складе министерства торговли Ирака в Багдаде. В воскресенье, 10 июня, склад загорелся. По информации мэрии, сгорели ящики с бюллетенями для голосования жителей багдадского района ар-Расафа.

في تسلسل الأحداث في #العراق .. الإنتخابات تنتهي بهزيمة انصار ايران .. قاسم سليماني في بغداد .. البرلمان يدعي بأن هناك تزوير قد حدث.. اعادة فرز الأصوات يدوياً وجمع الأصوات في مخزن .. حريق يلتهم الأصوات .. البرلمان قبل قليل يدعو لإعادة الإنتخابات !!! pic.twitter.com/MJQbjAkZNp — مالك الروقي (@alrougui) June 10, 2018

Парламентские выборы состоялись 12 мая впервые после освобождения Ирака от террористов. Использовали электронные урны с автоматической системой подсчета. Иракский премьер Хайдер аль-Абади заявил, что специальная комиссия выявила серьезные нарушения и порекомендовала пересчитать голоса вручную.