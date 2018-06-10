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 Складе с бюллетенями с прошедших выборов горит в Ираке

Складе с бюллетенями с прошедших выборов горит в Ираке

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 Складе с бюллетенями с прошедших выборов горит в Ираке

Складе с бюллетенями с прошедших выборов горит в Ираке

19:08   10 Июня 2018
Весь мир
46

Складе с бюллетенями с прошедших выборов горит в Ираке

Складе с бюллетенями с прошедших выборов горит в Ираке

Иракский парламент проголосовал за пересчет бюллетеней вручную после выявленных нарушений. Высшая независимая избирательная комиссия Ирака заявила, что пожалуется на решение парламента о пересчете голосов.

Бюллетени с прошедших парламентских выборов хранились на складе министерства торговли Ирака в Багдаде. В воскресенье, 10 июня, склад загорелся. По информации мэрии, сгорели ящики с бюллетенями для голосования жителей багдадского района ар-Расафа.

 

 

Парламентские выборы состоялись 12 мая впервые после освобождения Ирака от террористов. Использовали электронные урны с автоматической системой подсчета. Иракский премьер Хайдер аль-Абади заявил, что специальная комиссия выявила серьезные нарушения и порекомендовала пересчитать голоса вручную.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#пожар #выборы #ирак #коррупция #видео #склад
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