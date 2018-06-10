Удар в спину США. Советник Трампа осудил выступление премьера Канады на G7

По мнению экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу, премьер-министр Канады Джастин Трюдо «нанес удар в спину» Штатам во время выступления по итогам саммита G7, когда обвинил Вашингтон в «оскорбительных пошлинах».

«Во время пресс-конференции он (Трюдо, — ИА «Политика сегодня») обвинил США в оскорбительном поведении. Заявил, что Канада должна постоять за себя... Он буквально нанес нам удар в спину, оказал плохую услугу всей G7», — заявил Кудлоу в интервью журналистуе CNN.

Советник добавил, что канадские власти обкладывают американские товары «огромными пошлинами».

Президент США ранее заявил, что дал указание представителям США на саммите G7 не подписывать итоговое коммюнике. При этом он обвинил Трюдо во лжи. Также американский лидер отметил «нечестное и слабое» поведение Трюдо на саммите.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа о прошедших в Канаде переговорах «семерки». Он заметил что «одним постом в Twitter можно быстро уничтожить доверие».