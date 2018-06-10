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18:46   10 Июня 2018
Весь мир
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Депутаты ГД подарили детям президента Сирии официальный мяч ЧМ-2018

Депутаты ГД подарили детям президента Сирии официальный мяч ЧМ-2018

Сирийский лидер Башар Асад принял российскую делегацию, которую возглавил депутат Государственной думы Дмитрий Саблин.

Парламентарии подарили детям президента САР официальный мяч чемпионата мира по футболу и символ — волка Забиваку. По словам Саблина, российскую делегацию поприветствовала жена Башара Асада. Первая леди Сирии Асма Асад поддерживает семьи, которые потеряли на войне родственников.

Депутаты ГД подарили детям президента Сирии официальный мяч ЧМ-2018

Депутат ГД отметил, что в ходе разговора с Асмой Асад запланировали провести совместную с Всероссийской организацией ветеранов «Боевое братство» гуманитарную акцию. Саблин не раскрыл подробности мероприятия.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#саблин #сирия #асад #чм #чм2018 #асма асад
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