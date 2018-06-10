Депутаты ГД подарили детям президента Сирии официальный мяч ЧМ-2018

Сирийский лидер Башар Асад принял российскую делегацию, которую возглавил депутат Государственной думы Дмитрий Саблин.

Парламентарии подарили детям президента САР официальный мяч чемпионата мира по футболу и символ — волка Забиваку. По словам Саблина, российскую делегацию поприветствовала жена Башара Асада. Первая леди Сирии Асма Асад поддерживает семьи, которые потеряли на войне родственников.

Депутат ГД отметил, что в ходе разговора с Асмой Асад запланировали провести совместную с Всероссийской организацией ветеранов «Боевое братство» гуманитарную акцию. Саблин не раскрыл подробности мероприятия.