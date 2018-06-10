Российский лидер Владимир Путин доходчиво объяснил, что Москва не выходила из «большой восьмерки», просто коллеги отказались приезжать в РФ по известным соображениям, отметил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Пожалуйста, мы рады всех видеть в Москве», — сказал Владимир Владимирович о возвращении России в G8.

Рамзан Ахматович подчеркнул, что Путин достойно ответил. Кадыров не сомневается, что скоро главы «большой семерки» посчитают за честь быть принятыми в Москве. По его словам, Россия — самодостаточная страна с богатыми природными ресурсами, «сильнейшей армией в мире» и единым народом. РФ развивается и сохраняет могущество без участия в G8, отметил глава Чечни.

«Россия великая держава! Она никуда не входит и не выходит», — заключил Кадыров.