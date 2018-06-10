РФ настроена на работу по нормализации отношений с Америкой — посол РФ в США

Российский посол в США Анатолий Антонов призвал россиян к активной работе по нормализации двусторонних отношений с американским конгрессом.

Во время выступления на отчетно-выборном форуме соотечественников в США посол заявил, что необходимо приложить все усилия для продвижения объективного образа России среди конгрессменов, поскольку самые резонансные антироссийские лозунги доносятся с Капитолия.

Он считает, что дипломатам и проживающим в Америке гражданам РФ стоит объяснить миролюбивый характер политики страны. Москва готова строить конструктивный диалог и прагматичные отношения с американской стороной, объявил он.

Антонов назвал борьбу с русофобией общей задачей и добавил, что посольство нуждается в помощи соотечественников.

Дипломат отметил, что российская община в Америке может использовать свое положение и включенность в повседневную жизнь США во благо нормализации отношений между странами.