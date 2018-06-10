«Не убивай». Отец убитого в Грузии подростка вновь собрал акцию у парламента

Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси началась акция, инициированная отцом 16-летнего подростка Заза Саралидзе.К мероприятию присоединились представители политических партий и их сторонники из разных регионов республики.

Как сообщает РИА Новости, перед началом акции МВД распространило заявление, где пообещало обеспечить порядок на мероприятии. Часть проспекта Руставели перекрыта для автомобильного движения. На месте работают бригады криминальной полиции.

Напомним, в ходе драки школьников множественные ножевые ранения получили двое 16-летних подростков — Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили. Это уголовное дело стало одним из самых громких в Грузии за последние годы. Спустя полгода после трагедии суд приговорил одного подростка к 10 с половиной лет лишения свободы за убийство Дадунашвили. Второго — к девяти годам и девяти месяцам за попытку умышленного убийства Саралидзе. Кто именно убил Саралидзе так и осталось без ответа. По этой причине отец подростка организовал акцию протеста. Митинги начались 31 мая и продолжались несколько дней. Митингующие ставили требование — найти убийцу до 10 июня. Требование выполнено не было. Акция возобновилась.

После шумных митингов, которые были поддержаны и в других городах Грузии, МВД республики приступило к повторному расследованию дела. В субботу ведомство сообщило о задержании второго подозреваемого в рамках возобновленного следствия — бывшего сотрудника Главной прокуратуры Мирза Субелиани. Ему предъявили обвинение в недонесении о преступлении. Причиной могло стать то, что одним из участников драки был его родственник. Субелиани уволился из прокуратуры через три дня после убийства (4 декабря 2017 года).

По словам Саралидзе, вместе с Субелиани о преступлении было известно его жене и сыны. Однако они не задержаны по тому же обвинению. Отец убитого подростка уже напоминал, что ранее предоставил правительству список людей, которые, как он считает, либо причастны к убийству, либо к «фальсификации расследования».