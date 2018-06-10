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 СМИ: Войска САР преследуют террористов в провинции Эс-Сувейда

СМИ: Войска САР преследуют террористов в провинции Эс-Сувейда
18:00   10 Июня 2018
Весь мир
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СМИ: Войска САР преследуют террористов в провинции Эс-Сувейда

СМИ: Войска САР преследуют террористов в провинции Эс-Сувейда

Правительственная армия Сирии развернула операцию по ликвидации форпоста боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Военные продолжают преследовать террористов на северо-восточном направлении провинции Эс-Сувейда.

По данным местной газеты «Аль-Ватан», солдатам удалось уничтожить около девяти террористов во время атаки по позициям ИГ в районе Телль-Сафа. Войска продолжают наступление, чтобы окончательно разгромить террористические формирования на границе с Иорданией.

СМИ: Войска САР преследуют террористов в провинции Эс-Сувейда

Командование сирийской армии перебрасывает подкрепление в соседние поселения Эль-Кунейтра и Дераа, которые находятся на юге республики. В этой местности идут военные действия: в районе Эль-Бухус на западном направлении от деревни Телль-Баззак. Вместе с тем военные продолжают подготовку контртеррористической операции, солдаты намерены отбить захваченные боевиками селения Кфар-Насидж и Телль-Антар. Для наступления уже создан плацдарм в близлежащем районе Дейр-Адас.

СМИ: Войска САР преследуют террористов в провинции Эс-Сувейда

Автор статьи сообщает, что командующие операцией предложили боевикам сложить оружие и вывести свои отряды, однако большинство террористических формирований отказались и продолжают сопротивление.

СМИ: Войска САР преследуют террористов в провинции Эс-Сувейда

Военным удалось отразить атаку террористов около месторождений нефти Эль-Хуммар и Эль-Джаля на берегах реки Евфрат, армию поддержали отряды местных жителей-ополченцев. Попытка ИГ захватить мост между северным и южным берегом Евфрата провалилась, войска во время пресекли такую возможность. В статье указано, что террористы просочились с подконтрольной курдам СДС территории, которых поддерживают США. 

СМИ: Войска САР преследуют террористов в провинции Эс-Сувейда

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Автор: Екатерина Розина
#сша #сирия #иг #курды #политика #общество #весь мир #армия сар
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