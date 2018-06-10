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17:05   10 Июня 2018
Медиа
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Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

В грузинском городе Марнеули множество цыплят вылупилось из яиц, которые были выброшены на свалку. Об этом сообщает «Нетгазети» со слов мэра города Темура Абазова.

Жители города опубликовали в сети видео, на котором птенцы бегают по территории свалки. По словам мэра, одно из грузинских предприятий выбросило куриные яйца по причине исчерпанного срока хранения.

Мэр заявил, что на свалке яйца оказались «в тех условиях, как если бы их высиживала наседка». По его словам, многие местные жители забирали цыплят домой.

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#грузия #общество #ближнее зарубежье #цыплята
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