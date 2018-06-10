Де Мистура провел в Тегеране консультации по САР

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура продолжит региональные консультации, уточнили в Женеве.

По информации отделения ООН в Женеве, спецпосланник генсека организации провел в Тегеране консультации по сирийскому государству. Стаффан де Мистура встретился с официальными лицами Ирана.

«Де Мистура завершил обстоятельные консультации», — уточнили в ООН.

В четверг, 7 июня, специальный посланник встретился в Стамбуле в турецкими властями, представителями Сирийского комитета по переговорам и членами Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил САР. Стаффан де Мистура обсудил с властями Турции и сирийской оппозицией политический процесс в САР.