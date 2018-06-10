«Прорываться»: Сергей Безруков написал песню к открытию ЧМ-2018
Актер Сергей Безруков собрал рок-группу под названием «Крестный папа» и написал новую песню «Прорываться», которая должна выйти 14 июня.
Премьера композиции приурочена к открытию Чемпионата мира по футболу, рассказал солист на пресс-конференции фестиваля «Кинотавр». Актер сыграл роль рок-музыканта в фильме «Заповедник» по сюжету повести Сергея Довлатова. Картина участвует в основной конкурсной программе российского кинофестиваля. О том, что Безруков создал группу и стал ее солистом СМИ сообщали до съемок фильма. Первая песня «Не про нас» собрала свыше полутора миллионов просмотров за четыре дня.
По словам Безрукова, песни из «Заповедника» нельзя услышать до премьеры фильма, которая состоится 6 декабря, однако он обнадежил слушателей группы, пообещав выход новой песни «Прорываться».
Посетив больше 10..,20.. или даже больше ????спектаклей с Сергеем Безруковым. Наблюдая за выступлениями любимого артиста на сборных концертах,приуроченных к разным событиям. Посмотрев все работы в кино! МЫ ТАК ДАВНО ЭТОГО ЖДАЛИ!Музыки,музыки и ещё раз МУЗЫКИ! И вот мы уже наслаждаемся!В машине,в метро,по дороге домой,на кухне ..а сегодня ещё и у ларька с газетами????????!Это ли не признак того,как сейчас выражаются,что ЗАШЛО! Гитара ,голос, эмоции и чувства!Все сошлось. Скачали первый сингл,но уже мечтаем об альбоме) Это громкое начало ...а то ли ещё будет?! Получается всегда(!)когда от души и от сердца!Когда по-настоящему! Спасибо Анне и Тимуру за такого Сергея Безрукова! Еееее,рок жив! #это#только#начало#Безруков#голос#СергейБезруков#любимый#актер#режиссер#перец "Крестный папа" best of the best!!! Сергей Витальевич со своей командой задали планку,как же надо снимать клипы))) Мини фильм! Тот момент,когда смотришь,а хочется продолжения...И чтобы не заканчивалось! Да будет так! Много мнений и все такие интересные,разные????Равнодушных нет) Поздравляем с успешной премьерой!ЭТО КРУТООООО! #СергейБезруков#Заповедник#клип#рокжив#музыка
В ходе интервью для РИА Новости, актер признался, что в фильме соло на гитаре исполняет профессиональный музыкант, но сам Безруков выучил все риффы и аккорды. Ему это легко далось, поскольку он закончил музыкальную школу по классу классической гитары. Проблема заключалась в том, что пришлось переучиваться с акустики на электрогитару и использовать медиатор, объяснил он.
Безруков поблагодарил аудиторию за внимание и добавил, что не ожидал такого успеха. Первый трек «Крестного папы» сразу же взлетел в топ-5.