«Прорываться»: Сергей Безруков написал песню к открытию ЧМ-2018

Актер Сергей Безруков собрал рок-группу под названием «Крестный папа» и написал новую песню «Прорываться», которая должна выйти 14 июня.

Премьера композиции приурочена к открытию Чемпионата мира по футболу, рассказал солист на пресс-конференции фестиваля «Кинотавр». Актер сыграл роль рок-музыканта в фильме «Заповедник» по сюжету повести Сергея Довлатова. Картина участвует в основной конкурсной программе российского кинофестиваля. О том, что Безруков создал группу и стал ее солистом СМИ сообщали до съемок фильма. Первая песня «Не про нас» собрала свыше полутора миллионов просмотров за четыре дня.

По словам Безрукова, песни из «Заповедника» нельзя услышать до премьеры фильма, которая состоится 6 декабря, однако он обнадежил слушателей группы, пообещав выход новой песни «Прорываться».

В ходе интервью для РИА Новости, актер признался, что в фильме соло на гитаре исполняет профессиональный музыкант, но сам Безруков выучил все риффы и аккорды. Ему это легко далось, поскольку он закончил музыкальную школу по классу классической гитары. Проблема заключалась в том, что пришлось переучиваться с акустики на электрогитару и использовать медиатор, объяснил он.

Безруков поблагодарил аудиторию за внимание и добавил, что не ожидал такого успеха. Первый трек «Крестного папы» сразу же взлетел в топ-5.