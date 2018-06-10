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16:43   10 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Число пострадавших при взрыве в ночном клубе на Украине возросло до девяти

Число пострадавших при взрыве в ночном клубе на Украине возросло до девяти

Об этом сообщает агентство УНИАН со слов начальника управления охраны здоровья Сумской облгосадминистрации Сергея Бутенко.

По его словам, двоих пострадавших бригады скорой помощи доставили в Сумскую городскую больницу, пятерых — в областную. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Возраст пострадавших от 20 до 34 лет.

Как сообщалось ранее, молодой человек балаклаве вошел в холл клуба и бросил в толпу гранату. Он попытался скрыться с места происшествия, но в соседнем дворе был задержан охранниками заведения.

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Автор: Вячеслав Каширин
#украина #взрыв #чп #ближнее зарубежье #пострадвавшие
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