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 Трамп прибыл в Сингапур для переговоров с Ким Чен Ыном

Трамп прибыл в Сингапур для переговоров с Ким Чен Ыном
16:24   10 Июня 2018
Весь мир
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Трамп прибыл в Сингапур для переговоров с Ким Чен Ыном

Трамп прибыл в Сингапур для переговоров с Ким Чен Ыном

Президентский борт Дональда Трампа сел на военной базе Paya Lebar в Сингапуре в воскресенье. Об этом сообщают местные СМИ.

Американского лидера у трапа встретил министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан. Трамп обменялся с Балакришнаном рукопожатием и поприветствовал представителей делегации Сингапура.

Первая в истории личная встреча лидеров США и КНДР запланирована на 12 июня. Она пройдет в гостинице Capella на острове Сентоса. При этом не ожидается подписание каких-либо документов. По словам Трампа, цель встречи — «запустить процесс».

Американский лидер будет проживать в гостинице «Шангри-ла». По заверению сингапурского дипведомства, там уже приняты меры безопасности: установлены пропускные пункты, выставлены охрана и ограждения. На время пребывания американского лидера полиция перекрыла дороги в прилегающих кварталах.

Трамп прибыл в Сингапур для переговоров с Ким Чен Ыном

Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Сингапур гораздо раньше. Он уже успел провести встречи с главой МИД и главой правительства города-государства.

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Автор: Вячеслав Каширин
#политика #трамп #ким чен ын #весь мир #сингапур
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