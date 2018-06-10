«Заманчивое» предложение: в ГД объяснили призыв ЕП к Порошенко возглавить гей-парад в Киеве

«Заманчивое» предложение прокомментировал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. По его словам, европейский зритель будет счастлив лицезреть украинского президента во главе марша с радужным флагом в руках.

Он объяснил, что это позволит Европе убедиться в том, что Украина приняла «все глобальные мировые ценности», а вместе с ней и весь народ: от элит до последнего рабочего.

«Гей-парад как выбор Украины и президент с радужным флагом во главе строя - это именно та картинка, которая сегодня нужна европейскому зрителю», — заявил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что на данном этапе европеизация украинской власти достигла пика. Он считает, что предложение Европарламента к Порошенко можно расценивать как условие, приняв которое лидер получит официальное приглашение в «клуб прогрессивных европейских лидеров».

Это прямой намек для Порошенко, именно таким путем он сможет войти в Европу, добавил Бальбек.

Напомним, Европарламент призвал главу Украины Петра Порошенко принять реальные шаги для поддержки ЛГБТ-сообщества. Европа требует, чтобы и лидер, и депутаты Верховной рады не просто участвовали в «Марше равенства», но встали в его первые ряды.