Поступая на службу в ФСБ, соискатели будут сообщать об уголовных делах родственников

Федеральная служба безопасности России ужесточит правила приема на службу. Теперь соискатели должны будут предоставлять сведения о возбуждении уголовных дел против своих родственников. Проект приказа главы службы опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Документом устанавливается обязанность кандидатов сообщать о фактах возбуждения уголовных дел в отношении супруги (супруга) и близких родственников, а также возникновения у него, его супруги (супруга) или не достигши совершеннолетия детей права пользования, владения или распоряжения легковыми автомобилями, автобусами, грузовиками, а также подлежащими госрегистрации водными и воздушными транспортными средствами.