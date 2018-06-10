Порошенко поблагодарил лидеров G7 за поддержку Украины

Страны «большой семерки» договорились при необходимости ввести новые антироссийские санкции, заявила пемьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по окончании саммита G7.

Украинский лидер Петр Порошенко поблагодарил лидеров G7 за мощный сигнал поддержки Киева. По его словам, Украина остается в числе ключевых приоритетов Свободного мира. Петр Алексеевич поприветствовал «четкий консолидированный месседж» G7, что Москве нужно избавиться от «иллюзий и добросовестно выполнять обязательства».

Grateful to the leaders of G7 and the EU for strong message in support of Ukraine. The Summit in Charlevoix and my contacts with the leadership of G7 prior to this meeting confirm that Ukraine remains among key priorities of the Free World.@g7 #G7Charlevoix pic.twitter.com/82ETiP8bNN — Петро Порошенко (@poroshenko) June 10, 2018

Порошенко считает, что Москва должна уважать международное право, «прекратить агрессию» в Донбассе и «вернуть» Крым. Иначе «большая семерка» введет новые ограничения против РФ за «агрессию против» Украины и «вмешательство» во внутренние дела страны.