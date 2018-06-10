СМИ: ВВС Венгрии привели в боевую готовность из-за украинского самолета

Маленький украинский самолет нарушил границы и перешел на территорию Венгрии, это произошло на границе между странами , неподалеку от пункта пропуска Лужанка-Берегшурань. Пограничники сразу же объявили тревогу.

По данным портала Мукачево.net., военные незамедлительно сообщили о нарушителе в органы безопасности НАТО, после чего многоцелевые истребители четвертого поколения сразу же оказались в воздух.

Украинский самолет совершил несколько маневров, но все же покинул чужую территорию. Военные подозревают, что это было судно контрабандистов, которое хотело перебросить из Закарпатья в ЕС запрещенные товары или нелегалов.

Напомним, отношения между Будапештом и Киевом испортились на почве разногласий по поводу закона об образовании. Венгерские власти остались недовольны нововведением Киева, согласно которому сократились возможности обучения на иностранных языках. Глава МИД Венгрии о заявил, что Украины нарушает права нацменьшинств и предупредил, что выступит за пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом в связи с этой реформой.