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15:46   10 Июня 2018
Россия
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РФ сняла ограничения на поставки молока трех предприятий Белоруссии

РФ сняла ограничения на поставки молока трех предприятий Белоруссии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ отменяет временные ограничения для трех белорусских предприятий с понедельника, 11 июня.

РФ сняла ограничения на поставки молока трех предприятий Белоруссии

По информации Россельхознадзора, ограничения на поставки молока сняли с «Барановичского молочного комбината», «Ляховичского молокозавода» и Волковысского ОАО «БЕЛЛАКТ». Ограничения ввели в среду, 6 июня, на все белорусские предприятия, которые поставляют в РФ молоко наливом.

Запрет коснулся молока, сливок, сыворотки, поставляемой в потребительской таре объемом более двух с половиной литров. Россельхознадзор отмечал, что перечисленную белорусскую продукцию объемом до двух с половиной литров не запрещали и ее поставляют в Россию.

РФ сняла ограничения на поставки молока трех предприятий Белоруссии

Пресс-секретарь российского ведомства Юлия Мелано сообщала, что Россельхознадзор и Минсельхозпрод Белоруссии подписали «дорожную карту», чтобы снять ограничения на поставки молочной продукции на 2018 год.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #белоруссия #россельхознадзор #молоко #минсельхозпрод #сливки #сыворотка
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