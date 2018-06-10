РФ сняла ограничения на поставки молока трех предприятий Белоруссии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ отменяет временные ограничения для трех белорусских предприятий с понедельника, 11 июня.

По информации Россельхознадзора, ограничения на поставки молока сняли с «Барановичского молочного комбината», «Ляховичского молокозавода» и Волковысского ОАО «БЕЛЛАКТ». Ограничения ввели в среду, 6 июня, на все белорусские предприятия, которые поставляют в РФ молоко наливом.

Запрет коснулся молока, сливок, сыворотки, поставляемой в потребительской таре объемом более двух с половиной литров. Россельхознадзор отмечал, что перечисленную белорусскую продукцию объемом до двух с половиной литров не запрещали и ее поставляют в Россию.

Пресс-секретарь российского ведомства Юлия Мелано сообщала, что Россельхознадзор и Минсельхозпрод Белоруссии подписали «дорожную карту», чтобы снять ограничения на поставки молочной продукции на 2018 год.