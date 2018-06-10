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15:32   10 Июня 2018
Россия
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Кадыров приветствовал сборную Египта, прибывшую в Грозный на Мундиаль

Кадыров приветствовал сборную Египта, прибывшую в Грозный на Мундиаль

Египетские футболисты, включая звезду британского «Ливерпуля» Моххамеда Саллаха, прибыли в Грозный. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсетях.

Как написал политик, любители футбола очень рады, что Саллах восстанавливается после недавней травмы, и намерен сыграть в матчах Чемпионата мира в России.

Кадыров приветствовал сборную Египта, прибывшую в Грозный на Мундиаль

Грозный принял гостей радушно и торжественно. На всем пути следования египтяне могли видеть огромные щиты со словами приветствия. Команда разместилась в пятизвездочном отеле The Lokal, который считается одним из лучших и комфортабельных в южной части России. Тренироваться египтяне будут в спорткомплексе «Ахмат - Арена».

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Автор: Вячеслав Каширин
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