Ким Чен Ын встретился с главой правительства Сингапура
По данным СМИ, Северокорейский лидер Ким Чен Ын в настоящий момент находится на встрече с премьером Сингапура Ли Сяньлуном.
О встрече главы КНДР и сингапурского премьер-министра передает Associated Press.
BREAKING: North Korean leader Kim Jong Un meets with Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong.— The Associated Press (@AP) 10 июня 2018 г.
Ранее местные издания передавали, что лидер Северной Кореи провел переговоры с главой МИД Сингапура.
Напомним, страны-участницы ШОС приветствовали саммит США-КНДР на расширенном заседании организации.