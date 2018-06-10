Ким Чен Ын встретился с главой правительства Сингапура

По данным СМИ, Северокорейский лидер Ким Чен Ын в настоящий момент находится на встрече с премьером Сингапура Ли Сяньлуном.

О встрече главы КНДР и сингапурского премьер-министра передает Associated Press.

BREAKING: North Korean leader Kim Jong Un meets with Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong. — The Associated Press (@AP) 10 июня 2018 г.

Ранее местные издания передавали, что лидер Северной Кореи провел переговоры с главой МИД Сингапура.

Напомним, страны-участницы ШОС приветствовали саммит США-КНДР на расширенном заседании организации.