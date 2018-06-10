Мы в соц.сетях:
Поступая на службу в ФСБ, соискатели будут сообщать об уголовных делах родственников

Поступая на службу в ФСБ, соискатели будут сообщать об уголовных делах родственников

 РФ сняла ограничения на поставки молока трех предприятий Белоруссии

РФ сняла ограничения на поставки молока трех предприятий Белоруссии
Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

 «Заманчивое» предложение: в ГД объяснили призыв ЕП к Порошенко возглавить гей-парад в Киеве

«Заманчивое» предложение: в ГД объяснили призыв ЕП к Порошенко возглавить гей-парад в Киеве
Порошенко поблагодарил лидеров G7 за поддержку Украины

Порошенко поблагодарил лидеров G7 за поддержку Украины

 Трамп прибыл в Сингапур для переговоров с Ким Чен Ыном

Трамп прибыл в Сингапур для переговоров с Ким Чен Ыном
Поступая на службу в ФСБ, соискатели будут сообщать об уголовных делах родственников

Поступая на службу в ФСБ, соискатели будут сообщать об уголовных делах родственников

 РФ сняла ограничения на поставки молока трех предприятий Белоруссии

РФ сняла ограничения на поставки молока трех предприятий Белоруссии
Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

 «Заманчивое» предложение: в ГД объяснили призыв ЕП к Порошенко возглавить гей-парад в Киеве

«Заманчивое» предложение: в ГД объяснили призыв ЕП к Порошенко возглавить гей-парад в Киеве
Порошенко поблагодарил лидеров G7 за поддержку Украины

Порошенко поблагодарил лидеров G7 за поддержку Украины

 Трамп прибыл в Сингапур для переговоров с Ким Чен Ыном

Трамп прибыл в Сингапур для переговоров с Ким Чен Ыном
15:31   10 Июня 2018
Весь мир
38

Ким Чен Ын встретился с главой правительства Сингапура

Ким Чен Ын встретился с главой правительства Сингапура

По данным СМИ, Северокорейский лидер Ким Чен Ын в настоящий момент находится на встрече с премьером Сингапура Ли Сяньлуном.

О встрече главы КНДР и сингапурского премьер-министра передает Associated Press.

Ранее местные издания передавали, что лидер Северной Кореи провел переговоры с главой МИД Сингапура.

Напомним, страны-участницы ШОС приветствовали саммит США-КНДР на расширенном заседании организации. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #кндр #политика #ким чен ын #общество #весь мир #шос #сингапур
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт Россия
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт
Юристы сомневаются, что контент можно признать пиратским без суда.
21:31   9 Июня 2018
259
Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили Россия

Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили

17:31   9 Июня 2018
169
«Яндекс» отказался от роли виртуального суда Россия

«Яндекс» отказался от роли виртуального суда

17:19   9 Июня 2018
138
Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами Россия

Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами

13:41   9 Июня 2018
150
Самое читаемое
СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

 «Большая семерка» призвала РФ к прекращению «дестабилизирующего поведения»

«Большая семерка» призвала РФ к прекращению «дестабилизирующего поведения»

 Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

 Порошенко поблагодарил лидеров G7 за поддержку Украины

Порошенко поблагодарил лидеров G7 за поддержку Украины