Австралийские футболисты прибыли в Казань для участия в Мундиале

Лайнер с игроками и тренерским штабом сборной Австралии по футболу совершил посадку в аэропорту Казани, где австралийцам любезно уступил свою базу местный хоккейный клуб «Ак Барс».

В группе Австралия сразится с французами, датчанами и перуанцами. Фавориты группы — Франция. При этом ранее авторитетный тренер Жозе Мауринью заявил, что, по его мнению, Австралия не только выйдет из группы, но и встретится с французами в 1/8 плэй-офф.

7 июня глава МИД Австралии Джули Бишоп сообщила СМИ, что официальные лица страны не приедут на турнир в Россию «по понятным причинам».