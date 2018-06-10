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15:11   10 Июня 2018
Россия
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Австралийские футболисты прибыли в Казань для участия в Мундиале

Австралийские футболисты прибыли в Казань для участия в Мундиале

Лайнер с игроками и тренерским штабом сборной Австралии по футболу совершил посадку в аэропорту Казани, где австралийцам любезно уступил свою базу местный хоккейный клуб «Ак Барс».

В группе Австралия сразится с французами, датчанами и перуанцами. Фавориты группы — Франция. При этом ранее авторитетный тренер Жозе Мауринью заявил, что, по его мнению, Австралия не только выйдет из группы, но и встретится с французами в 1/8 плэй-офф.

Австралийские футболисты прибыли в Казань для участия в Мундиале

7 июня глава МИД Австралии Джули Бишоп сообщила СМИ, что официальные лица страны не приедут на турнир в Россию «по понятным причинам».

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #футбол #австралия #чм-2018 #казань #общество #чм2018
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