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14:53   10 Июня 2018
Весь мир
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Лукашенко предложил ШОС создать «IT-экосистему»

Лукашенко предложил ШОС создать «IT-экосистему»

Белорусский лидер Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) предложил коллегам организовать «IT-экосистему». Об этом сообщила его пресс-служба.

Лукашенко заявил, что членам ШОС имеет смысл подумать о создании общей электронной платформы:

«Скажем, «IT-экосистемы ШОС». Она могла бы объединить в себе возможности электронных СМИ, социальных сетей, электронной торговли и многого другого».

Лукашенко пояснил, что такая система поможет усилить кооперацию и повысит конкурентоспособность национальных экономик в условиях глобального мира. Кроме того, по словам белорусского президента, эта система будет способствовать обеспечению собственной безопасности стран-членов ШОС.

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Автор: Вячеслав Каширин
#политика #it #весь мир #лукашенко #шос
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