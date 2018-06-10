Клинцевич о протесте Японии из-за Курил: На своей территории делаем что хотим
Токио против прокладки оптоволоконной линии на Курильских островах, направило министерство иностранных дел Японии ноту протеста Москве.
По информации японского МИД, крупномасштабное развитие инфраструктуры на Курилах несовместимо с позицией Токио по «спорным» территориям. Бывший первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совфеда Франц Клинцевич напомнил, что решение по Курильским островам приняли по итогам Второй мировой войны.
«Решение никак не может быть пересмотрено без согласия России», — подчеркнул политик.
По его словам, заявление МИД Японии носит внутриполитический аспект. Тема принадлежности Курильских остров у японцев крайне востребована, поэтому имеет внутреннюю патриотическую направленность, передает Федеральное агентство новостей.
«Господа, на своей территории мы делаем что хотим», — заключил Франц Клинцевич.