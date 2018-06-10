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15:17   10 Июня 2018
Общество
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Клинцевич о протесте Японии из-за Курил: На своей территории делаем что хотим

Клинцевич о протесте Японии из-за Курил: На своей территории делаем что хотим

Токио против прокладки оптоволоконной линии на Курильских островах, направило министерство иностранных дел Японии ноту протеста Москве.

Клинцевич о протесте Японии из-за Курил: На своей территории делаем что хотим

По информации японского МИД, крупномасштабное развитие инфраструктуры на Курилах несовместимо с позицией Токио по «спорным» территориям. Бывший первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совфеда Франц Клинцевич напомнил, что решение по Курильским островам приняли по итогам Второй мировой войны.

«Решение никак не может быть пересмотрено без согласия России», — подчеркнул политик.

Клинцевич о протесте Японии из-за Курил: На своей территории делаем что хотим

По его словам, заявление МИД Японии носит внутриполитический аспект. Тема принадлежности Курильских остров у японцев крайне востребована, поэтому имеет внутреннюю патриотическую направленность, передает Федеральное агентство новостей.

«Господа, на своей территории мы делаем что хотим»,  — заключил Франц Клинцевич.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #клинцевич #япония #курильские острова
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