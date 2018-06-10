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14:32   10 Июня 2018
Весь мир
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Асад: «Белые каски» в фальшивой химатаке в Думе — постановка Лондона

Асад: «Белые каски» в фальшивой химатаке в Думе — постановка Лондона

Химическая атака, якобы имевшая место в сирийском городе Дума, была постановкой, а распространение информации о ней неправительственной организацией «Белые каски» — пиар-трюк британских властей. Об этом в интервью воскресной газете Mail on Sanday заявил президент Сирии Башар Асад.

По словам главы Сирийской Арабской Республики, Лондон открыто поддерживает «Белые каски», которые являются ничем иным, как ответвлением «Аль-Каиды»* (запрещенная в РФ террористическая группировка).

«Мы считаем «Белые каски» пиар-трюком британцев. Химатака определенно была инсценирована тремя странами: британцами, Францией и США. Они выдумали эту историю, чтобы оправдать последние авиаудары по Сирии», — сказал Асад.

Президент Сирии заявил, что «химатака» в Думе — грязная ложь. После того, как правительственные силы освободили эту территорию, выяснилось то, что и предполагалось — никакой химатаки там не было. Британские власти заявляли обратное, но так и не смогли предоставить доказательства нападения.

Асад: «Белые каски» в фальшивой химатаке в Думе — постановка Лондона

В отличие от Москвы и Тегерана, которые, как в очередной раз подчеркнул Асад, находятся в САР по приглашению Дамаска, Лондон вторгся в страну «в стиле имперской политики прошедших столетий». Сирийский лидер охарактеризовал политику Великобритании как колониальную, «что не ново, ибо они никогда не изменяли политике, существовавшей в начале ХХ века».

«Они (Великобритания, Франция, США, — прим. ИА «Политика сегодня») не признают никого, кто придерживается другой точки зрения, — подытожил Асад. — Однако мы придерживались и будем придерживаться политики национальных интересов. Мы не марионетки».

Некоммерческая общественная организация «Белые каски» не раз выступала с заявлениями о том, что авиация Дамаска наносит удары по мирному населению. Она же принимала активное участие в инсценировке «химатаки» в Думе 7 апреля в Думе. В МИД России назвали их сообщения информационными вбросами. В Минобороны заявили, что это НПО не является достоверным источником новостей. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон 9 апреля обследовали Думу в месте заявленном «касками» — следы химатаки там не были обнаружены.

Асад: «Белые каски» в фальшивой химатаке в Думе — постановка Лондона

Позднее российские военные отыскали участников видеосъемки, где врачи якобы приняли отравленных химикатами детей. Все они были здоровы. Российские дипломаты доставили их в Гаагу, чтобы представить мировой общественности их свидетельства о постановке, когда удивленных детей вдруг отвели в больницу и стали поливать водой. Однако западные СМИ, как и политики, не уделили сколько-то значительного внимания данному факту.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической, запрещена решением Верховного суда РФ

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Автор: Вячеслав Каширин
#сирия #асад #политика #весь мир #химатака #белые каски
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