Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

На согласованный митинг оппозиции в Москве вместо заявленных 10 тысяч человек вышли от силы 700. Инициаторами шествия от улицы Маши Порываевой по проспекту Сахарова выступили Геннадий Гудков, Лев Пономарев и Михаил Шнейдер.

Мероприятие приурочили к приближающемуся Дню России. Оппозиционеры пытались привлечь внимание граждан страны и правительства к «массовым нарушениям социальных, экономических, экологических и политических прав человека в России». Здесь стоит отметить, что сам Гудков не счел нужным выступить с хотя бы одним законопроектом по защите прав россиян. Вероятно, более действенным методом считает написание жалоб и гневных постов в соцсетях?

Напомним, мэрия Москвы согласовала митинг, который был запланирован на выходной день, 10 июня. Однако даже это не помогло оппозиции привлечь к мероприятию людей.

Одной из предполагаемых причин провала является то, что заявленные цели организаторов акции идут врзрез с реальностью, отметила политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в интервью для Федерального агентства новостей.

«Это — просто пиар для Гудкова.» , — объяснила она.

Также эксперт считает, что остальные его «коллеги» вроде Пономарева были использованы в качестве массовки, чтобы придать солидность выходу Гудкова, поскольку его фигура сама по себе не представляет политического веса. За ним не пойдут люди, добавила политолог.

Провал акции очевиден, вместо заявленных 10 тысяч жителей Москвы на улицу вышли от силы 700 человек, по мнению собеседницы агентства, это объясняется также «крайне узкой политической направленностью» митинга.

Про Пономарева все дано забыли, у него нет ни цитируемости, ни медийной подсветки, как и у Гудкова. Однако если сравнивать всех лидеров шествия, то фигура последнего чуть более заметна, поэтому скорее всего это не последняя акция, которую он будет организовывать, резюмировала политтехнолог.

Она подчеркнула, что Гудков не имеет отношения к защите прав человека и ни разу не выступал с законодательной инициативой в этой области, если не брать в расчет посты на личных аккаунтах депутата «Справедливой России».

«Это просто лозунг. На самом деле, никаких взаимоотношений с правами человека нет ни у одного из заявленных лидеров акции», — заключила эксперт.

С ней согласился политаналитик и независимый журналист Александр Асафов который подтвердил, что вышеперечисленные организаторы митинга не ассоциируются с защитой прав и свобод человека.

По его словам, эти политики готовы под любым предлогом заявить о себе, будь то экология, ситуация вокруг Telegram или социальные проблемы - разницы нет, на всем можно пропиариться. Однако реальная повестка дня оппозиционеров мало занимает, главное, чтобы в защиту или против чего выступать. Недавно был повод заявить об «ужасной цензуре», благодаря блокировке мессенджера, сейчас можно поговорить об экологии, когда внимание людей привлечено к проблеме мусорных полигонов, завтра будет что-то еще. Асафов не исключил вероятности, что в рамках их антироссийского дискурса такие «госдеятели» не побрезгуют традиционными воплями в защиту террориста Сенцова, шпиона Сущенко и «прочих замечательных людей».